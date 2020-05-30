عريقات: على العالم رفع الحصانة عن إسرائيل وجرائمها

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رام الله - دنيا الوطن

دان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، جريمة اغتيال الشهيد إياد الحلاق، من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي ارتقى شهيداً في مدينة القدس.



وقال عريقات: "اليوم نضع على عاتق المجتمع الدولي، رفع الحصانة عن إسرائيل وجرائمها المنظمة فوراً، ومحاسبتها، ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون.



كما دعا عريقات المحكمة الجنائية الدولية، لفتح التحقيق الجنائي دون تأخير، قبل إغراق فلسطين بجرائم لا حصر لها.