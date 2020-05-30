رئيس بلدية نابلس: كافة مؤسسات المجتمع المدني تقف خلف القيادة وقراراتها

بلدية نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس بلدية نابلس، سميح طبيلة، أن البلدية وكافة مؤسسات المجتمع المدني، دائماً خلف القيادة وقراراتها، بكل تفاصيلها، ولن تقبل بأن تكون خارجة عن الصف الوطني، وإنما مع الحركة الوطنية والقيادة الفلسطينية، الرافضة لقرارات الاحتلال، ومنها ضم أجزاء من الضفة والأغوار.



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن أبناء شعبنا والمجتمع المدني على قدر كبير من الوعي، وهم في خندق واحد مع القيادة، في التصدي للتغول الاستيطاني، ورفض اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المستمرة، الهادفة إلى تصفية قضيتنا.