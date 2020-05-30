"شؤون الأسرى" تُحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان أبو وعر

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رام الله - دنيا الوطن

حذر مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جنين، سياف

أبو سيف، من خطورة الوضع الصحي، للأسير كمال أبو وعر (46 عاماً) من بلدة قباطية قضاء جنين، والذي يعاني من سرطان بالحنجرة.



وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن إدارة سجون الاحتلال، تتعمد الإهمال الطبي بحقه وتمتنع عن إعطائه العلاج اللازم.



وأشار أبو سيف، إلى أنه سيتم تنظيم وقفة تضامنية مع الأسير أبو وعر، المحكوم بستة مؤبدات و50 عاماً، أمام مقر الصليب الأحمر في جنين، مطالباً كافة المؤسسات الإنسانية المحلية والدولية بالوقوف عند مسؤولياتها، والمطالبة بالإفراج عنه.