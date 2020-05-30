المحافظ رواجبة: استمرار إغلاق "عزون عتمة" حتى الانتهاء من الفحوصات لكافة المخالطين



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أنه بموجب الإغلاق، يحظر على المواطنين في القرية التحرك داخلها أو الدخول أو الخروج منها، في حين يسمح للمواطنين داخل قريتي "بيت أمين" و"سنيريا" التحرك داخلهما ولكن يمنع الدخول إليهما، والخروج منهما.



وأوضح رواجبة، أن نتائج الفحوصات التي أجريت حتى الآن لمخالطي المصابين الـ 11 نتائجها سلبية، مشيراً إلى استكمال الفحص للمخالطين من الدرجة الثانية اليوم وغداً، وبناءً على النتائج سيتم اتخاذ القرار بشأن إغلاق القرى الثلاث.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، استمرار إغلاق قرية "عزون عتمة" حتى الانتهاء من إجراء الفحوصات لكافة المخالطين للمصاب الأول بفيروس (كورونا).