السفير الدجاني يُقدم أوراق اعتماده للرئيس الأوكراني

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رام الله - دنيا الوطن

قدم السفير هاشم الدجاني، أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة لفلسطين لدى أوكرانيا، للرئيس فلاديمر زيلينسكي، بحضور مستشار الرئيس ايهور جوفكفا، ونائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين، حيث تناول اللقاء، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين.



وقد نقل السفير الدجاني، للرئيس الأوكراني وشعبه الصديق تحيات الرئيس محمود عباس، وأطيب أمنياته لأوكرانيا وشعبها الصديق، بدوام التقدم والازدهار، وتقديره لدعم أوكرانيا للسلام في منطقتنا، وحل الدولتين، واحترامها للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.



من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني، خلال اللقاء، استعداد أوكرانيا لأن تكون مورداً أساسياً للمنتجات الغذائية والزراعية للسوق الفلسطينية، مشيراً إلى أهمية تعزيز وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.



ولاحظ الطرفان بارتياح، التطور الناجح للتعاون في مجال التعليم العالي، خصوصاً أن جامعات أوكرانيا، ساهمت على مر السنين في إعداد كادر فلسطيني مؤهل؛ لخدمة مجتمعه ووطنه، وتمنى الرئيس، للسفير الدجاني التوفيق في مهمته.