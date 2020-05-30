شؤون فلسطينية

بالصور: المعاهد الأزهرية في فلسطين تُعلن انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية

بالصور: المعاهد الأزهرية في فلسطين تُعلن انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت اليوم السبت، امتحانات الثانوية الأزهرية بفلسطين، حيث تقدم لهذه الامتحانات 275 طالباً وطالبة.

وقد شهدت قاعات الامتحانات، حضور عدد من الشخصيات الاعتبارية، وعلى رأسهم، أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ممثلاً عن الرئيس محمود عباس، وإبراهيم أبوالنجا- محافظ محافظة غزة، ود. خليل أبو فول، رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور، أحمد التيان، رئيس جامعة الأزهر بغزة.

وقد أشاد الأستاذ الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، بسير عملية الامتحانات، وشكر الإخوة الضيوف على زيارتهم التي أكدت على مدى اهتمام القيادة الفلسطينية بالمعاهد الأزهرية، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، والشكر والتقدير للدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، على دعمه المتواصل للمعاهد الأزهرية.

وقد سارت الامتحانات بهدوء ودون أي مشاكل، حيث لاقت ارتياحاً كبيراً لدى الطلبة وقد كانت الأسئلة في متناول الطلبة، حيث راعت الفروق الفردية بينهم.

وقد توجه النجار، بتقديم الإشادة والشكر والتقدير للأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، ممثلاً بالإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، والشيخ صالح عباس جمعة، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبد العظيم محمد حسين، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات.





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