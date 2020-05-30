الشبيبة الفتحاوية: الاحتلال يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لبث الفتن والفوضى

بالتحلل من الاتفاقت الموقعة مع الاحتلال، تعبر عن الارادة الشعبية، التي يجب دعمها وإسنادها، قائلاً: إن الاحتلال يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي؛ لضرب الملصحة الوطنية وبث الفتن والفوضى.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن الحملات التي انطلقت يوم أمس ساهمت في بث الوعي، وحذرت من خطورة هذه الصفحات التي تسعى لكي الوعي الفلسطيني، وإيهام أبناء شعبنا، بأن الاحتلال ثابت ولا

يمكن أن يزول، مشيراً إلى أن هناك حملات مضادة هدفها تثبيت الوعي ونشره، بان الاحتلال إلى زوال، وأن حق شعبنا ثابت في أرضه ووطنه.



وشدد فرج على ضرورة التصدي بكل وعي للمحاولات الإسرائيلية، وقطع الطريق على ضعاف النفوس والمضللين، الذين قد يخدمون الاحتلال، دون أن يعلموا أو قد ينجروا إلى مربع العمالة معه.



رام الله - دنيا الوطنأكد سكرتير الشبيبة الفتحاوية، حسن فرج، أن قرارات القيادة