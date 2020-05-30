"دنيا الوطن" تكشف نسبة وآلية صرف رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة وغزة

علمت "دنيا الوطن" من مصادر حكومية مطلعة، أن الحكومة الفلسطينية، برئاسة الدكتور محمد اشتية، ستقرر في اجتماعها المقبل، آلية ونسبة صرف رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة الغربية وقطاع غزة.





وقالت المصادر الحكومية، التي فضلت عدم الكشف عنها، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن لدى الحكومة توجهاً لصرف راتب شهر أيار/ مايو كاملاً، وبنفس النسبة المتعارف عليها بالضفة الغربية وقطاع غزة.





وأوضحت المصادر، أن الصرف سيكون بنسبة 100% للضفة الغربية، و75% من أصل الـ 100% لقطاع غزة، مشيراً إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد أي جديد بملف التقاعد المالي.





وأشارت المصادر، إلى أن الحكومة لم تقر بعد خصم يومي عمل من الموظفين الحكوميين بالضفة وغزة لصالح صندوق "وقفة عز" ومواجهة فيروس (كورونا)، مشيراً إلى أن ذلك سيتم خلال الاجتماع المقبل للحكومة.





وأضافت: "الحكومة ستقرر في اجتماعها المقبل يوم الاثنين، كافة التفاصيل المتعلقة بصرف الرواتب للموظفين الحكوميين"، مرجحاً أن يتم صرفها قبل نهاية الأسبوع الجاري.

خاص دنيا الوطن