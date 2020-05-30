الأسير جنازرة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 20

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير سامي جنازرة (47 عاماً) من مخيم الفوار بالخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم العشرين على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.



وأكد مكتب إعلام الأسرى، أن الأسير جنازرة لا يزال معزولاً في سجن (النقب الصحراوي)، وتم نقله إلى عزل (أيلا) وممنوع من زيارة ذويه ومحاميه؛ للاطلاع على وضعه الصحي.



والأسير جنازرة معتقل منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2019، وصدر بحقه أمرّي اعتقال إداري لأربعة أشهر، وخاض إضرابًا عام 2015/ 2016 استمرّ لمدة 76 يومًا، كما خاض فترة إضراب أخرى عام 2017 لـ 43 يومًا، علماً بأنه أب لأربعة أطفال؛ فراس 17 عاماً، محمود درويش 13 عامًا، وماريا 9 سنوات، وآخرهم محمد، الذي وُلد حديثا وهو في الأسر.