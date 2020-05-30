وزير أندونيسي: فيروس (كورونا) كزوجتك تعلّم كيف تتعايش معه

شبه وزير الأمن الأندونيسي، محمد محفوظ، فيروس (كورونا) المستجد بالزوجات، وذلك في محاولاته تهدئة المخاوف بشأن تخفيف القيود الصحية الخاصة بالفيروس.





وقال محفوظ، وفق موقع (الجزيرة نت): "هل سنختبئ إلى الأبد؟ يمكننا أن نتأقلم مع الوضع بينما نظل ننتبه لصحتنا"، مضيفاً: "تلقيت منشوراً ساخراً من زميلي (وزير الشؤون البحرية والاستثمار) لوهوت باندجايتان، يقول: إن كورونا مثل زوجتك.. حيث تحاول في البداية السيطرة عليها، ثم تدرك أنك لا تستطيع، ثم تتعلم كيف تتعايش معها".



وأثارت تلك التعليقات ردوداً غاضبة من جماعات حقوقية نسائية وإندونيسيين آخرين عبر الإنترنت، حيث قالت جمعية التضامن مع المرأة في بيان: إن ذلك التصريح "لا يعكس فقط عدم كفاءة الحكومة في معالجة جائحة (كوفيد- 19)، ولكنه يظهر أيضاً المواقف المتحيزة للجنس وكراهية النساء من جانب المسؤولين الحكوميين".



وأضافت "النكات التي تستخدم النساء موضوعاً لها، ستعمل فقط على تطبيع ثقافة العنف ضد المرأة".

رام الله - دنيا الوطن