مجدي صالح: الهيئات المحلية ترفض التواصل مع "الإدارة المدنية" التزاماً بقرار القيادة



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن الوزارة، تتابع بشكل يومي عمل الهيئات المحلية، وتقديم الخدمات للمواطنين.



وأشار الوزير إلى أن الصليب الأحمر، رفض التعامل مع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الاحتلال، وعرقلة عمل الهيئات في المشاريع الخدمية للمواطنين.



رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الحكم المحلي، مجدي صالح، عدم تواصل الهيئات المحلية مع ما تسمى بالإدارة المدنية، التزاماً بقرار القيادة إلغاء الاتفاقيات رغم محاولة ضباط الاحتلال التواصل مع الهيئات، وادعائهم بتقديمحلول لمشاكلهم.