اتحاد الفلاحين: الريف الفلسطيني يعي تماماً مخططات الاحتلال ويرفض أي تواصل معه





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن حكومة الاحتلال، تتحين الفرصة الملائمة لتطبيق (صفقة ترامب) بمصادرة حقوق شعبنا، وشطب القضية الفلسطينية.



وتابع: أن الريف الفلسطيني، مستهدف تماماً من الاحتلال من خلال مصادرة أراضيه، وجعله في معازل بشرية، مشيراً إلى أن شعبنا يعي تماماً هدف الاحتلال المتمثل بفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية.





ودعا الديك جميع الفئات من أبناء شعبنا والقوى الوطنية والمجالس البلدية إلى حوار سريع، يفضي إلى تشكيل لجان نضالية؛ لمواجهة الاحتلال ومخططاته.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين عام اتحاد الفلاحين، جمال الديك: إن سعي الاحتلال لتطبيق مخطط الضم، وما يقوم به من نشر للإشاعات وبث الفتن، بمثابة إعلان حرب مفتوحة على شعبنا وقيادته.