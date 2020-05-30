وزير الاقتصاد: القطاع الخاص رفض التعامل المباشر مع أي جهة إسرائيلية

قال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي: إن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، وخلال لقاء جمعه معهم، أكد على دعم قررات القيادة، ورفض التعامل بشكل مباشر مع أي جهة إسرائيلية بعيداً عن القنوات الرسمية في السلطة الوطنية.



وأضاف العسيلي، لإذاعة (صوت فلسطين)، أن القطاع الخاص، سيقدم لوزراة الاقتصاد، ورقة تشرح آليات تجاوز العقبات التي سيضعها الاحتلال أمام الاقتصاد الوطني، بعد قرارات القيادة الأخيرة.



يذكر، أن الرئيس محمود عباس، أعلن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، والانسحاب من كافة الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا.





رام الله - دنيا الوطن