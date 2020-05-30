مجدلاني: عمليات الإعدام تهدف لجرنا نحو مربع العنف والصدام و"التنفيذية" تجتمع الاثنين



وحذر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، من التعاطي مع الوضع الذي يسعى له الاحتلال بجرنا إلى مربع العنف، ما سينعكس علينا بخسائر أكبر على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والمادية.



من جهة أخرى، قال مجدلاني: إن القيادة تواصل حراكاً سياسياً نشطاً وفعالاً مع عديد الأطراف الدولية؛ لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية.



وأضاف: أن قرار القيادة التحلل من الاتفاقات مع الاحتلال، أحدث تفاعلات جدية في المجتمع الدولي، وعلى جميع المستويات الإقليمية والعربية والإسلامية.



وأوضح مجدلاني، أن الدبلوماسية الفلسطينية، تجري تحركات على عدة مستويات، الأول: إيضاح أبعاد قرار التحلل من الاتفاقات وإنهاء العلاقات مع حكومة الاحتلال، الذي اتخذ انطلاقاً من إنهائها فعلياً وواقعياً كل الاتفاقات الموقعة معها، والثاني: تجاه دول مدفوعة من الولايات المتحدة وإسرائيل، تسعى لاستدراج

القيادة للعودة للتفاوض على قاعدة المشروع التصفوي الأمريكي المسمى بـ (صفقة القرن).



وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى أن اجتماعاً ستعقده اللجنة التنفيذية، يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار تكثيف ومواصلة الاجتماعات المفتوحة للجنتين المركزية لحركة

فتح، والتنفيذية لمنظمة التحرير، وكافة القوى السياسية، التي ينبغي أن تكون في حالة استنفار شامل، تتبع تبعات القرار وتداعياته، والخروج بموقف موحد إزاء التطورات الجديدة.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني: إن التصعيد الإسرائيلي، وعمليات القتل والاغتيال لأبناء شعبنا بدمبارد، والتي تأتي في ضوء قرار القيادة بإنهاء العلاقات والتحلل من كافة الاتفاقات والمعاهدات مع الاحتلال، هدفه استدراجنا نحو مربع العنف والصدام معه، ووضعنا في مواجهة مغايرة للتي تقودها القيادة؛ لمواجهته ومواجهة مخططاته بضم أراضٍ فلسطينية.