شؤون فلسطينية

"الخارجية": وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في السعودية

"الخارجية": وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في السعودية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية، بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية للمواطن غسان عجوة (64 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).

وكانت الوزارة، قد سجلت أمس، أول حالتي وفاة بفيروس (كورونا) لمقيميْن فلسطينيين في دولة قطر.

أخبار ذات صلة

بلدية الخليل: أي تواصل مع إسرائيل سيكون فقط عبر القنوات الرسمية التزاماً بقرار القيادة

بلدية الخليل: أي تواصل مع إسرائيل سيكون فقط عبر القنوات الرسمية التزاماً بقرار القيادة

عريقات: على العالم رفع الحصانة عن إسرائيل وجرائمها

عريقات: على العالم رفع الحصانة عن إسرائيل وجرائمها

رئيس بلدية نابلس: كافة مؤسسات المجتمع المدني تقف خلف القيادة وقراراتها

رئيس بلدية نابلس: كافة مؤسسات المجتمع المدني تقف خلف القيادة وقراراتها

&#34;شؤون الأسرى&#34; تُحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان أبو وعر

"شؤون الأسرى" تُحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان أبو وعر

عشراوي تُطالب المجتمع الدولي ونظامه القضائي بمساءلة ومحاسبة إسرائيل

عشراوي تُطالب المجتمع الدولي ونظامه القضائي بمساءلة ومحاسبة إسرائيل

المحافظ رواجبة: استمرار إغلاق &#34;عزون عتمة&#34; حتى الانتهاء من الفحوصات لكافة المخالطين

المحافظ رواجبة: استمرار إغلاق "عزون عتمة" حتى الانتهاء من الفحوصات لكافة المخالطين

الوزير أبو سيف: نسعى لتجميع الأعمال الفنية والأدبية الفلسطينية في قناة واحدة

الوزير أبو سيف: نسعى لتجميع الأعمال الفنية والأدبية الفلسطينية في قناة واحدة

السفير الدجاني يُقدم أوراق اعتماده للرئيس الأوكراني

السفير الدجاني يُقدم أوراق اعتماده للرئيس الأوكراني

التعليقات

الدنيا حكايات

خير مخابرات الأرض

خير مخابرات الأرض

شؤون فلسطينية

بلدية الخليل: أي تواصل مع إسرائيل سيكون فقط عبر القنوات الرسمية التزاماً بقرار القيادة

بلدية الخليل: أي تواصل مع إسرائيل سيكون فقط عبر القنوات الرسمية التزاماً بقرار القيادة

عريقات: على العالم رفع الحصانة عن إسرائيل وجرائمها

عريقات: على العالم رفع الحصانة عن إسرائيل وجرائمها

رئيس بلدية نابلس: كافة مؤسسات المجتمع المدني تقف خلف القيادة وقراراتها

رئيس بلدية نابلس: كافة مؤسسات المجتمع المدني تقف خلف القيادة وقراراتها

&#34;شؤون الأسرى&#34; تُحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان أبو وعر

"شؤون الأسرى" تُحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان أبو وعر

عشراوي تُطالب المجتمع الدولي ونظامه القضائي بمساءلة ومحاسبة إسرائيل

عشراوي تُطالب المجتمع الدولي ونظامه القضائي بمساءلة ومحاسبة إسرائيل

المحافظ رواجبة: استمرار إغلاق &#34;عزون عتمة&#34; حتى الانتهاء من الفحوصات لكافة المخالطين

المحافظ رواجبة: استمرار إغلاق "عزون عتمة" حتى الانتهاء من الفحوصات لكافة المخالطين

السفير الدجاني يُقدم أوراق اعتماده للرئيس الأوكراني

السفير الدجاني يُقدم أوراق اعتماده للرئيس الأوكراني

بالصور: المعاهد الأزهرية في فلسطين تُعلن انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية

بالصور: المعاهد الأزهرية في فلسطين تُعلن انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية

منوعات

كيف ودع نجوم الفن حسن حسني؟

كيف ودع نجوم الفن حسن حسني؟

صورة نادرة لسعاد حسني من دون ماكياج

صورة نادرة لسعاد حسني من دون ماكياج

&#34;فرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش&#34;.. آخر كلمات حسن حسني

"فرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش".. آخر كلمات حسن حسني

بعد أزمة صحية &#34;عنيفة&#34;.. محمد منير يتحدث عن وضعه الصحي ويبكي

بعد أزمة صحية "عنيفة".. محمد منير يتحدث عن وضعه الصحي ويبكي

تفاصيل جنازة الفنان حسن حسني في ظل اجراءات &#34;كورونا&#34;

تفاصيل جنازة الفنان حسن حسني في ظل اجراءات "كورونا"

&#34;تلاعبت بالأرقام&#34;.. &#34;فوربس&#34; تحذف كايلي جينر من قائمة المليارديرات

"تلاعبت بالأرقام".. "فوربس" تحذف كايلي جينر من قائمة المليارديرات

نقيب المهن التمثيلية يحسم الجدل حول وفاة رجاء الجداوي

نقيب المهن التمثيلية يحسم الجدل حول وفاة رجاء الجداوي

صورة نادرة لوفاء كيلاني في شبابها.. تٌشبه فنانة شهيرة

صورة نادرة لوفاء كيلاني في شبابها.. تٌشبه فنانة شهيرة

منها اصطياد الضفادع وملكة جمال الحمام.. تعرف على أغرب هوايات المشاهير

منها اصطياد الضفادع وملكة جمال الحمام.. تعرف على أغرب هوايات المشاهير

جهاز أمن الكويت يحيل فنانة إلى الطب النفسي والسبب؟

جهاز أمن الكويت يحيل فنانة إلى الطب النفسي والسبب؟

عربي

برلمانية تونسية: سحب الثقة من الغنوشي أصبح مطلبًا شعبيًا

برلمانية تونسية: سحب الثقة من الغنوشي أصبح مطلبًا شعبيًا

السعودية تُقرر فتح المسجد النبوي وتعتمد خطة جديدة

السعودية تُقرر فتح المسجد النبوي وتعتمد خطة جديدة

تونس تُمدد حالة الطوارئ لستة أشهر بقرار رئاسي

تونس تُمدد حالة الطوارئ لستة أشهر بقرار رئاسي

الجيش السوداني يُحذر أثيوبيا من حرب شاملة

الجيش السوداني يُحذر أثيوبيا من حرب شاملة