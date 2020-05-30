"الخارجية": وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في السعودية





وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية للمواطن غسان عجوة (64 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).





وكانت الوزارة، قد سجلت أمس، أول حالتي وفاة بفيروس (كورونا) لمقيميْن فلسطينيين في دولة قطر.

رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية، بالمملكة العربية السعودية.