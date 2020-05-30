وزيرة الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم السبت، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في بلدة "حجة" بمحافظة قلقيلية.
أفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم السبت، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في بلدة "حجة" بمحافظة قلقيلية.
وأضافت عبر صفحة الوزارة على (فيسبوك): أن الحالة الجديدة لمواطن يبلغ من العمر (56 عاماً) نتيجة مخالطته لمصابين.
وأضافت: أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس (كورونا)، في فلسطين، ارتفع إلى 626.
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