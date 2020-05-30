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وزيرة الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية

وزيرة الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم السبت، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في بلدة "حجة" بمحافظة قلقيلية.

وأضافت عبر صفحة الوزارة على (فيسبوك): أن الحالة الجديدة لمواطن يبلغ من العمر (56 عاماً) نتيجة مخالطته لمصابين.

وأضافت: أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس (كورونا)، في فلسطين، ارتفع إلى 626.


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