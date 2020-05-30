وزيرة الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية





وأضافت عبر صفحة الوزارة على (فيسبوك): أن الحالة الجديدة لمواطن يبلغ من العمر (56 عاماً) نتيجة مخالطته لمصابين.





وأضافت: أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس (كورونا)، في فلسطين، ارتفع إلى 626.









رام الله - دنيا الوطنأفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم السبت، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في بلدة "حجة" بمحافظة قلقيلية.