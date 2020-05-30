خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

يدخل اليوم السبت 30 أيار/ مايو، خمسة أسرى من قطاع غزة، والضفة الفلسطينية، وداخل أراضي 48 أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:



الأسير إياد أحمد حسين الفواغرة (40 عامًا) من مدينة بيت لحم، المحكوم بالسجن 27 عامًا، قضى منه 15 عاماً بعد اعتقاله عام 2005.



الأسير عامر زياد محمد حمد (32 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 19 عامًا، قضى منها 14 عاماً بعد اعتقاله عام 2006.



الأسير خالد محمد جمال محمد العناتي (42 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 18 عامًا، قضى منها 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.



الأسير علاء سمير محمد عكوبة من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 18 عاماً، قضى منها عشرة أعوام بعد اعتقاله عام 2010.



الأسير أحمد إحسان علي الشنا (27 عامًا) من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى عشرة أعوام في السجون.