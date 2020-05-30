كاتب سعودي: لماذا نُهمل العمل على تحرير الأحواز العربية وننشغل بفلسطين؟

تساءل الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، عن سبب إهمال العمل على تحرير منطقة الأحواز العربية، رغم أنها ثمانية أضعاف مساحة فلسطين، والانشغال بتحرير الأخيرة.



وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "‏هل تعلم أن الأحواز العربية السليبة والمحتلة من إيران مساحتها 160 ألف كيلو متر مربع، وتمتد من المحمرة وحتى بندر عباس، أي أن مساحتها ثمانية أضعاف مساحة فلسطين، وهي لنا أهم وأقرب من فلسطين".



وتساءل آل الشيخ، الذي يكتب في صحيفة (الجزيرة) السعودية: "فلماذا نهمل العمل على تحريرها وننشغل بفلسطين؟".













رام الله - دنيا الوطن