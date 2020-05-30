برلمانية تونسية: سحب الثقة من الغنوشي أصبح مطلبًا شعبيًا

راشد الغنوشي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت النائبة عن كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي: إن عريضة المطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، بسبب تدخله في السياسة الخارجية للبلاد، جمعت 80 ألف توقيع.



ووفق شبكة (سكاي نيوز) فقد أكدت موسي، أن العريضة مرشحة لتصل إلى ما يقارب مئة ألف توقيع بنهاية الأسبوع الجاري، لأجل المطالبة بإبعاد الغنوشي.



وأوضحت، أن مطلب سحب الثقة من الغنوشي، لم يعد صادراً عن كتلة الحزب الدستوري الحر فحسب، بل صار مطلباً للشعب التونسي بأكمله، لأنه يزج بتونس في سياسة المحاور الإقليمية، وفق تعبيرها.



وكان الحزب الدستوري الحر في تونس، نظم اعتصاما داخل المبنى الفرعي لمجلس النواب، احتجاجاً على ما وصفته بـ"تغول" الغنوشي، وتهربه من المساءلة.