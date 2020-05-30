السعودية تُقرر فتح المسجد النبوي وتعتمد خطة جديدة

المسجد النبوي

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت المملكة العربية السعودية، اعتماد خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي، اعتباراً من غد الأحد، وفق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس (كورونا).



وأفادت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، عبر حسابها على (تويتر)، بأنه "بناء على الموافقة الكريمة، الرئيس العام، يعتمد خطة الوكالة في الفتح التدريجي للمسجد النبوي بظل الإجراءات الاحترازية اعتباراً من يوم الأحد 8/10/1441هـ".



وذكرت وكالة شؤون المسجد النبوي، أن "اقتصار فتح المسجد النبوي على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم، مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة".



إلى ذلك، أكدت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلاً عن مسؤول في وزارة الداخلية، أنه سيتم تطبيق إجراءات احترازية وبروتوكولات وقائية للقطاعات، من أجل الحد من انتشار فيروس (كورونا).