اشتية: مرتاحون من سير امتحان الثانوية العامة وفق جميع الاعتبارات المتعلقة بالسلامة

طلبة الثانوية العامة في يوم امتحانهم الأول

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم السبت، إن امتحان الثانوية العامة، يوحد شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات.



جاء ذلك، خلال تفقده قاعة الامتحان في مدرسة بنات المزرعة الغربية الثانوية شمال غرب مدينة رام الله، حيث افتتح امتحانات الثانوية العامة، التي انطلقت الساعة التاسعة صباحاً، بمشاركة 78400 طالب وطالبة في المحافظات الشمالية والجنوبية، وفي القدس، والخارج، ضمن إجراءات احترازية ووقائية.



وأعرب رئيس الوزراء عن ارتياحه من سير الامتحان وفق جميع الاعتبارات المتعلقة بالسلامة، والتي أخذت بعين الاعتبار.



وأشار الى أن مجلس الوزراء، شكل لجنة خاصة، تضم كافة الوزارات ذات العلاقة للاشراف على سير الامتحان، وضمان تنفيذ كافة إجراءات السلامة والحفاظ على مصداقية شهادة الثانوية العامة.