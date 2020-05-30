تسجيل 39 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت ألمانيا، اليوم السبت، تسجيل 738 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، في البلاد، إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ، 181196 حالة.



كما أظهرت إحصاءات المعهد، أن العدد الإجمالي للوفيات، وصل إلى 8489 حالة وفاة، بعد تسجيل 39 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.