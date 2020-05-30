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شؤون فلسطينية

حماس تُعلّق على إعدام الاحتلال لفلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقدس

حماس تُعلّق على إعدام الاحتلال لفلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقدس
من مكان الحادث في باب الأسباط
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، على إعدام جيش الاحتلال، لمواطن فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس.

وأكدت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إعدامه يؤكد إجرام وسادية قادة الاحتلال.

وأضافت: أن هذه الجرائم ستكون دائماً وقوداً لثورة شعبنا المقاتل، التي لن تتوقف إلا برحيل المحتل عن كامل أرضنا الفلسطينية، ورد شعبنا عليها سيكون في كل مرة، فعل مقاوم جديد وانتفاضة متواصلة.

وشددت على أن "السلوك الإرهابي لقادة الاحتلال، وتعطشهم للدم الفلسطيني، يؤكد حجم الجريمة التي ترتكبها بعض الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال، وأن استمرار مساعي هذه الأطراف سيحولها إلى شريكة مع المحتل في إراقة الدم الفلسطيني".

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