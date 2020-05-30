أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الصين





وذكرت لجنة الصحة الوطنية على موقعها الالكتروني، أن الحالات الأربع جميعها وافدة من الخارج.



ووفق بيانات السلطات الصحية بالصين، لا يزال عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، حتى الآن وصل عند 4634.













رام الله - دنيا الوطنسجلت الصين اليوم السبت، أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة الماضية.