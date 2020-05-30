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دولي

أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الصين

أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الصين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الصين اليوم السبت، أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية على موقعها الالكتروني، أن الحالات الأربع جميعها وافدة من الخارج.

ووفق بيانات السلطات الصحية بالصين، لا يزال عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، حتى الآن وصل عند 4634.





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