أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الصين
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الصين اليوم السبت، أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة الماضية.
سجلت الصين اليوم السبت، أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة الماضية.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية على موقعها الالكتروني، أن الحالات الأربع جميعها وافدة من الخارج.
ووفق بيانات السلطات الصحية بالصين، لا يزال عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، حتى الآن وصل عند 4634.
ووفق بيانات السلطات الصحية بالصين، لا يزال عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، حتى الآن وصل عند 4634.
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