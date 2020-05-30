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مسؤول مصري: إصابات (كورونا) الحقيقية قد تكون سبعة أضعاف المُعلن عنها

مسؤول مصري: إصابات (كورونا) الحقيقية قد تكون سبعة أضعاف المُعلن عنها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، عادل خطاب: إن إصابات فيروس (كورونا) المستجد الحقيقية في مصر، قد تكون سبعة أضعاف المعلن عنه.

وأوضح خطاب، في لقاء تلفزيوني، أن سبب تزايد أعداد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) خلال الفترة الماضية، هو تزايد الزيارات المتبادلة بين الأقارب والأصحاب في إجازة عيد الفطر المبارك.

وتابع: "حالات الإصابة مرشحة للزيادة بسبب إجازة العيد، فيه ناس كتير عندها الفيروس ومعندهاش أعراض، وهذه الزيارات ستؤدي لارتفاع عدد الإصابات".

واستطرد: "أتوقع أن أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) ستكون 5 أو 7 أضعاف الأعداد المعلنة، وليس هذا لأن الدولة تخفي ذلك، وإنما، لأنهم لم يذهبوا لوزارة الصحة، بسبب عدم ظهور أعراض عليهم".

وقال خطاب: "كورونا بمثابة معركة مع مناعة الإنسان، وهناك حامل للفيروس، لم تظهر عليه أعراض، وهو الأخطر، لأنه ينقل الفيروس دون إنذار".

وطالبت وزارة الصحة المصرية كل المواطنين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي، ما يقوي الجهاز المناعي.

وسجلت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم، 1280 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و34 حالة وفاة، لترتفع حالات الإصابة في مصر إلى 22082 إصابة مؤكدة و879 حالة وفاة.

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