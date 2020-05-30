تسجيل أكثر من 84 ألف إصابة بفيروس (كورونا) في المكسيك

أعلنت المكسيك، اليوم السبت، تسجيل 3227 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



كما أعلنت تسجيل 371 حالة وفاة جراء الفيروس، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد 9415 شخصاً.



وبعد تسجيل هذا الرقم من الإصابات، يكون معدل الوفيات قد انخفض مقارنة مع الأيام الأخيرة.



وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المكسيك، 84627 حالة، حيث تستمر أعداد الإصابات اليومية بالانخفاض.

رام الله - دنيا الوطن