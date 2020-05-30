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تونس تُمدد حالة الطوارئ لستة أشهر بقرار رئاسي

تونس تُمدد حالة الطوارئ لستة أشهر بقرار رئاسي
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قراراً يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لستة أشهر جديدة، وذلك وفق ما أوردت (روسيا اليوم). 

وقالت الرئاسة في بيان مقتضب: إن رئيس الجمهورية، قرر التمديد في حالة الطوارئ، على كامل تراب الجمهورية، لمدة ستة أشهر، وذلك بداية من يوم السبت 30 أيار/ مايو إلى 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وسبق أن مدد الرئيس التونسي في نهاية نيسان/ أبريل الماضي حالة الطوارئ لمدة شهر.

وأُعلنت حالة الطوارئ في تونس لأول مرة أواخر 2015، إثر حادث إرهابي، استهدف حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة، وقد تم تمديدها لعدة مرات.

وكان الرئيس قيس سعيد، أعلن حظر تجوال ليلي في أنحاء البلاد منذ 18 آذار/ مارس الماضي، بسبب فيروس (كورونا) المستجد، ولا يزال الحظر مستمراً.

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