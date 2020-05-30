قوات الاحتلال تعتقل فتيين من مدينة الخليل

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فتيين من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال، داهمت البلدة القديمة من مدينة الخليل، واعتقلت الفتيين محمود نهاد جابر (16 عاماً)، ومهند النتشة (17 عاماً)، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).