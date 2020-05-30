ارتفاع كبير.. البرازيل تتخطى إسبانيا في عدد وفيات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

تخطت البرازيل إسبانيا في عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد،(كوفيد- 19)، إثر ارتفاع كبير خلال الساعات الأخيرة.



وأصبحت البرازيل، بعد أن وصلت إلى 27878 حالة وفاة، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، خامس أكبر حصيلة في العالم.



يأتي ذلك، بعدما سجلت البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1124 حالة وفاة، بالإضافة إلى 26928 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك.



وتُسجل البرازيل حالياً، ثاني أكبر عدد للإصابات بالفيروس في العالم.