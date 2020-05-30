ميركل ترفض دعوة ترامب للمشاركة بقمة "السبع الكبار"

قالت الحكومة الألمانية، اليوم السبت، إن المستشارة أنجيلا ميركل، رفضت المشاركة بقمة مجموعة "السبع الكبار" التي اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراؤها بواشنطن نهاية حزيران/ يونيو.



ونقلت صحيفة صحيفة (بوليتيكو) عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، قوله: إن "المستشارة الاتحادية ممتنة للرئيس ترامب؛ لدعوتها لحضور قمة مجموعة السبع في واشنطن نهاية حزيران/ يونيو، لكن حتى اليوم ومع الأخذ بعين الاعتبار الوضع العام الناتج عن وباء (كوفيد- 19) لا يمكنها الموافقة على المشاركة، والسفر شخصياً إلى واشنطن".



يذكر، أن ترامب كتب بوقت سابق على (تويتر) أنه يريد عقد قمة لمجموعة السبع الكبار على الرغم من وباء (كوفيد - 19) في المواعيد المحددة أو نحو ذلك.



وكان من المخطط، أن تعقد القمة من 10 إلى 12 حزيران/ يونيو، لكن البيت الأبيض أقر في وقت لاحق بأن القمة قد تعقد قبل نهاية الشهر.

رام الله - دنيا الوطن