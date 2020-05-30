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إسرائيل تتأهب لموجة ثانية من فيروس (كورونا)

إسرائيل تتأهب لموجة ثانية من فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتعليق الدراسة وإغلاق المدارس، وذلك في أعقاب الارتفاع المتواصل بالإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، مشيرةً إلى أنها تتأهب لموجة ثانية للفيروس.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية (كان)، أن وزارة الصحة أوصت أمام نتنياهو، بإغلاق المدارس، وتعليق الدراسة والإعلان عن ذلك فوراً، وهي التوصية التي عارضها العديد من الوزراء، بينهم وزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، ووزير المالية، يسرائيل كاتس، علماً أن غالانت، سيجري السبت مشاورات بشأن نهج وسياسة الوزارة، بما يتعلق بافتتاح المؤسسات التعليمية في الأسبوع المقبل.

وفي ظل الارتفاع المتواصل بالإصابات بفيروس (كورونا)، تتأهب وزارة الصحة لإمكانية موجة ثانية للفيروس، كما عاودت تشغيل محطات الفحوصات المتنقلة في المدن الكبرى بالبلاد، وفي التجمعات السكنية التي سجلت ارتفاعاً بالإصابات بالفيروس، علماً أنه تقرر مؤخراً إغلاق هذه المحطات، عقب التراجع بالإصابات.

وأمام توصية وزارة الصحة، اقترح وزير التربية والتعليم على نتنياهو عدم قبول التوصية أو الإعلان عنها، والانتظار حتى المشاورات التي سيجريها الوزير، يوم السبت، مع الطواقم المختصة؛ لاتخاذ القرار بشأن افتتاح المدارس في الأسبوع المقبل.

وخلال المشاورات الهاتفية، وعقب الارتفاع بالإصابات التي سجلت خلال الأيام الأخيرة، تم اقتراح إلغاء بعض التسهيلات التي أعلن عنها مؤخراً، وذلك كإجراء وقائي؛ لمنع موجة ثانية للفيروس، ولعل أبرز الاقتراحات عدم فتح قاعات الأفراح المقرر في منتصف الشهر المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، عن تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد، فيما تدرس الوزارة وبظل هذا الارتفاع إمكانية تعليق الدراسة في المدارس الإعدادية والثانوية.

وخلال الـ 12 ساعة الأخيرة سجلت 101 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، علماً أنه قبل ذلك بيوم سجلت 64 إصابة، فيما ترجح الوزارة، أنه حتى منتصف الليل، سترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس خلال يوم الجمعة إلى أكثر من 100 إصابة.

وخلال الـ 24 ساعة الأخيرة، سجلت 165 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 16,987، فيما بلغت حصيلة الوفيات 284، ووصلت الإصابات الحرجة إلى 37، أما الحالات التي تتلقى التنفس الاصطناعي كاملاً، فبلغت 36 حالة.

وذكرت الوزارة، أن هذه أعلى حصيلة تسجل منذ بداية الأسبوع الجاري، علماً أنه في الأيام الأخيرة، لوحظ التراجع بالإصابات مع تعليق إجراءات العزل وفتح سوق العمل.

وحذرت الوزارة من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في أيام قليلة، ما ينذر بإمكانية حدوث موجة وبائية ثانية من (كورونا) في البلاد.

وفي ظل الدالة التصاعدية للفيروس، أجرى مدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، مساء اليوم الجمعة، مشاورات مع طاقم الوزارة، كما أبلغ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بالمستجدات المتعلقة بتسجيل عشرات الإصابات الجديدة بالساعات الأخيرة.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة تسجيل 101 إصابة بالفيروس خلال أقل من 12 ساعة، وهي الحالات الأعلى التي تم تشخيصها منذ مطلع الشهر الجاري، علماً أن عدد الإصابات النشطة بلغت 1927 إصابة.

وذكرت الوزارة، أنه تم تشخيص 98 إصابة بالقدس خلال 3 أيام منها 72 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما شخصت 63 إصابة لطلاب، وكذلك 15 إصابة لمعلمين بمدرسة بالقدس.

وتوزعت الإصابات على النحو التالي: 8 حورة، 10 تل أبيب، 9 بات يام، 6 حولون، 5 بيتح تكفا، و5 بني براك، و4 أور يهودا، و4 بيت شيمش، و3 في بيتار عيليت، و3 في نتانيا، و2 بكل من موديعين عيليت، ونتس تسيونا وريشون لتسيون.

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