إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
كشفت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، اليوم السبت، حالة الطرق لهذا الصباح.
كشفت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، اليوم السبت، حالة الطرق لهذا الصباح.
وقالت في تصريح لها: إن هناك حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية، وسيُلاحظ حركة نشطة بعد الساعة التاسعة صباحاً، بسبب توجه طلاب الثانوية العامة لتقديم اختباراتهم النهائية.
كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.
وأضافت: أنه تم تسجيل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير، نتج عنها إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.
كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.
وأضافت: أنه تم تسجيل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير، نتج عنها إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.
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