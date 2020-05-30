دولي

جهاز أمن سري يُغلق البيت الأبيض بسبب احتجاجات "فلويد"

جهاز أمن سري يُغلق البيت الأبيض بسبب احتجاجات "فلويد"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أغلق جهاز الأمن السري الأمريكي، مبنى البيت الأبيض، مساء أمس الجمعة، وذلك مع وصول الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن".

وأكد متحدث باسم البيت الأبيض، أن الاحتجاجات بسبب مقتل الأمريكي جورج فلويد، وصلت إلى العاصمة، واشنطن، ما أدى إلى إغلاق البيت الأبيض، وفقاً لوكالة (يو إس إيه توداي) الأمريكية.

وأغلقت أبواب غرف الإحاطة في البيت الأبيض، حيث توجد مكاتب للصحفيين، في حين منع ضباط جهاز الأمن السري أي شخص من الاقتراب إلى مبنى البيت الأبيض.

وكثيراً ما يغلق جهاز الأمن السري البيت الأبيض بسبب التهديدات الأمنية المتصورة، مثل الطرود أو الحقائب التي تُترك في مكان قريب، ولكن نادراً ما يتم إغلاق المبنى بسبب الاحتجاجات. 

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تحدث مع عائلة المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، الذي توفي جراء احتجاز قاس من قبل عناصر في شرطة مينيسوتا.

وقال ترامب، خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رؤساء عدد من الشركات الأمريكية مساء الجمعة: "تحدثت مع أفراد عائلته، إنهم أشخاص رائعون".

ويوم الجمعة، أعلنت إدارة السلامة العامة في ولاية مينيسوتا الأمريكية، توقيف ديريك تشوفين، ضابط الأمن، الذي ظهر وهو يعتقل جورج فلويد، المتوفى خلال عملية التوقيف العنيفة من طرف رجال الأمن. 

ووجه المدعي العام في مدينة مينابوليس، مايك فريمان، تهمة القتل إلى ضابط الشرطة السابق ديريك تشوفي، أحد الضباط الأربعة الضالعين في الحادث من قسم شرطة مينيابوليس. 

وتوفي فلويد، وهو رجل أسود، بعد أن ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

ارتفاع كبير.. البرازيل تتخطى إسبانيا في عدد وفيات فيروس (كورونا)

ارتفاع كبير.. البرازيل تتخطى إسبانيا في عدد وفيات فيروس (كورونا)

إسرائيل تتأهب لموجة ثانية من فيروس (كورونا)

إسرائيل تتأهب لموجة ثانية من فيروس (كورونا)

شاهد: الهند تحتجز حمامة بتهمة التجسس لصالح باكستان

شاهد: الهند تحتجز حمامة بتهمة التجسس لصالح باكستان

ترامب يعلن وقف كافة علاقات الولايات المتحدة مع &#34;الصحة العالمية&#34;

ترامب يعلن وقف كافة علاقات الولايات المتحدة مع "الصحة العالمية"

بعد احتجاجات عنيفة.. اتهام ضابط شرطة في منيابوليس بقتل رجل أسود أثناء اعتقاله

بعد احتجاجات عنيفة.. اتهام ضابط شرطة في منيابوليس بقتل رجل أسود أثناء اعتقاله

للمرة الأولى.. (تويتر) يخفي تغريدة للرئيس الأمريكي وتصاعد الأزمة بينهما

للمرة الأولى.. (تويتر) يخفي تغريدة للرئيس الأمريكي وتصاعد الأزمة بينهما

استمرار الارتفاع الكبير في عدد إصابات فيروس (كورونا) بإسرائيل

استمرار الارتفاع الكبير في عدد إصابات فيروس (كورونا) بإسرائيل

روسيا تسجل قفزة قياسية في حصيلة وفيات (كورونا)

روسيا تسجل قفزة قياسية في حصيلة وفيات (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

التنسيق الأمني الفلسطيني

التنسيق الأمني الفلسطيني

شؤون فلسطينية

إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة بالقطاع

إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة بالقطاع

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال جنوب طولكرم

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال جنوب طولكرم

مركز حقوقي يُوضح نتائج تحقيق أولي بقضية انتحار موقوف بمركز &#34;الوسطى&#34;

مركز حقوقي يُوضح نتائج تحقيق أولي بقضية انتحار موقوف بمركز "الوسطى"

نوفل يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا الأوضاع بفلسطين

نوفل يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا الأوضاع بفلسطين

الرئيس عباس يعزي الملك الأردني وآل أبو جابر بوفاة وزير الخارجية الأسبق

الرئيس عباس يعزي الملك الأردني وآل أبو جابر بوفاة وزير الخارجية الأسبق

&#34;الصحة&#34; تكشف حقيقة وجود إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الخليل

"الصحة" تكشف حقيقة وجود إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الخليل

&#34;الميزان&#34; يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة موقوف بغزة

"الميزان" يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة موقوف بغزة

مركز حقوقي يكشف حيثيات مقتل فتاة تعرضت للضرب وسط قطاع غزة

مركز حقوقي يكشف حيثيات مقتل فتاة تعرضت للضرب وسط قطاع غزة

منوعات

تفاصيل جنازة الفنان حسن حسني في ظل اجراءات &#34;كورونا&#34;

تفاصيل جنازة الفنان حسن حسني في ظل اجراءات "كورونا"

&#34;تلاعبت بالأرقام&#34;.. &#34;فوربس&#34; تحذف كايلي جينر من قائمة المليارديرات

"تلاعبت بالأرقام".. "فوربس" تحذف كايلي جينر من قائمة المليارديرات

نقيب المهن التمثيلية يحسم الجدل حول وفاة رجاء الجداوي

نقيب المهن التمثيلية يحسم الجدل حول وفاة رجاء الجداوي

صورة نادرة لوفاء كيلاني في شبابها.. تٌشبه فنانة شهيرة

صورة نادرة لوفاء كيلاني في شبابها.. تٌشبه فنانة شهيرة

منها اصطياد الضفادع وملكة جمال الحمام.. تعرف على أغرب هوايات المشاهير

منها اصطياد الضفادع وملكة جمال الحمام.. تعرف على أغرب هوايات المشاهير

جهاز أمن الكويت يحيل فنانة إلى الطب النفسي والسبب؟

جهاز أمن الكويت يحيل فنانة إلى الطب النفسي والسبب؟

المرض ووفاة والدتها.. ثلاث صعوبات فى حياة يسرا

المرض ووفاة والدتها.. ثلاث صعوبات فى حياة يسرا

بعد إصابة ابنها بـ (كورونا).. مها محمد تعرضت للتحرش ومحاولة خطف

بعد إصابة ابنها بـ (كورونا).. مها محمد تعرضت للتحرش ومحاولة خطف

فنان يثير ضجة باعترافه.. حقنة بـ6 آلاف دولار كل شهرين لتفتيح لونه

فنان يثير ضجة باعترافه.. حقنة بـ6 آلاف دولار كل شهرين لتفتيح لونه

بعد 27 عاماً بطلة مسلسل &#34;مانويلا&#34; ما زالت رائعة الجمال.. شاهدوا كيف أصبحت

بعد 27 عاماً بطلة مسلسل "مانويلا" ما زالت رائعة الجمال.. شاهدوا كيف أصبحت

عربي

مصر تواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر تواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

بدءاً من السبت.. الإمارات تقرر خفض حظر التجول الليلي لمدة ساعتين

بدءاً من السبت.. الإمارات تقرر خفض حظر التجول الليلي لمدة ساعتين

ثماني وفيات و137 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الجزائر

ثماني وفيات و137 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الجزائر

العراق يسجل الرقم الأعلى في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

العراق يسجل الرقم الأعلى في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)