بالصور: الشرطة بغزة تُؤمّن خط سير توزيع امتحانات الثانوية العامة

وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن شرطة المرور والنجدة، شاركت إدارات جهاز الشرطة الفلسطينية في تأمين خط سير توزيع اختبارات الثانوية العامة لعام 2020".وأضافت: تم تأمين خط سير الامتحانات من مقر وزارة التربية والتعليم، وصولاً لكافة مدارس قطاع غزة.من المقرر، أن يتوجه 78400 طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم السبت، لأداء أول امتحانات الثانوية العامة، ضمن إجراءات احترازية ووقائية