شاهد: الهند تحتجز حمامة بتهمة التجسس لصالح باكستان

رام الله - دنيا الوطنأعلن مسؤولون في الهند، إلقاء القبض على حمامة، يشتبه بأنها مدربة على التجسس لصالح باكستان، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).وقالت وسائل إعلام عالمية، إن قرويين يسكنون قرب الحدود الهندية الباكستانية، ألقوا القبض على حمامة، وتحديداً في إقليم كشمير المتنازع عليه.وأضافت، أن الأجهزة الأمنية، تحاول فك شفرة الرسالة التي كانت معلقة في إحدى قدمي الحمامة، مشيرة إلى أنها تحتوي على أرقام.وذكر ضابط شرطة، أن القرويين الهنود، سلموا الحمامة إلى الأجهزة الأمنية، الأحد، بعدما قالوا إنها أطلقت على يد امرأة باكستانية على الجانب الآخر من الحدود.وأفادت الشرطة في تصريح لصحيفة (تايمز أوف إنديا): "على الرغم من أن الطيور ليست لها حدود، والعديد منها يطير عبر الحدود الدولية أثناء الهجرة بكل حرية، إلا أن الحلقة المشفرة التي وضعت على جسم الحمامة المأسورة هي مدعاة للقلق".وعلى الرغم من إجراء أشعة سينية على الطائر، لم يتم العثور على أي شيء مريب، لكن الشرطة الهندية، احتفظت بها في الحجز، وأدرجتها على أنها "جاسوس مشتبه به".إلى ذلك، طالب مواطن باكستاني، الهند بإعادة حمامة تعود له، بعد أن احتجزتها السلطات الهندية بتهمة التجسس، بعد العثور عليها في منطقة كاتوا، حيث صرح حبيب الله بأنه على السلطات أن تعيد له الحمامة، التي من المفترض أن تشارك في إحدى المسابقات.وقال صاحب الحمامة، لو أنهم وضعوا الرمز الدولي لباكستان قبل الأرقام؛ لتمكنوا من الاتصال به شخصياً، في إشارة إلى أنها تحمل رقم هاتفه، وتابع: "لدي العشرات منها، أدربها منذ 30 عاماً للمشاركة في المسابقات".