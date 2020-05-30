استشهاد فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال عند باب الأسباط

وقالت (القناة 13) الإسرائيلية إن ما تسمى شرطة الحدود في البلدة القديمة بالقدس، أطلقت النار صباح اليوم، وقتلت فلسطينياً اشتبه في بادئ الأمر أنه يحمل شيئاً بدا وكأنه مسدس فطاردته القوة وأطلقت عليه النار حتى الموت.





وأضافت: "تبين لاحقا أنه لم يكن يحمل مسدساً أو أي سلاح آخر واتضح أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة".





ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن شهود عيان، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب، قرب باب الأسباط، بعد ملاحقته.



وأغلقت قوات الاحتلال، الأبواب الرئيسية المؤدية إلى البلدة القديمة من القدس.





يتبع...

