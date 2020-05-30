شؤون فلسطينية

الاقتصاد بغزة تُصدر بياناً "مهماً" بشأن مصانع الشيبس في القطاع

الاقتصاد بغزة تُصدر بياناً "مهماً" بشأن مصانع الشيبس في القطاع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، أن جميع منتجات مصانع الشيبس في القطاع غزة، حسب المواصفات الفلسطينية.

وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في بيان لها، أن طواقم الوزارة ومباحث التموين ووزارة الصحة، تابعت منذ اللحظة الأولى شكوى والد طفل اشترى شيبس من أحد المحال التجارية في شمال القطاع، وحصلت معه مضاعفات صحية بعد تناوله الشيبس، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادثة، وتشكيل لجنة تحقيق، وننتظر النتائج النهائية لعمل وتقرير اللجنة.

وأوضحت، أن طواقم الوزارة، توجهت منذ اللحظة الأولى للمحل الذي اشترى منه الطفل الشيبس، وفحصت عينات منه، وتبين أن تاريخ الإنتاج هو 15/4/2020، وتم فتح أكياس من المنتج، وتبين سلامتها جميعاً، كما وأكد صاحب المحل عدم وجود شكوى من نوعية هذا الشيبس من قبل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن طواقم الوزارة، توجهت إلى المصنع المحلي، وعاينت خطوط الانتاج والمواد الخام وعينات من المنتج، وكانت النتائج جيدة، ولم تظهر أي مشكلة.

ولفت البيان إلى أن الطفل غادر المستشفى بعد ربع ساعة من تلقيه العلاج.

وأكدت الوزارة، أن صحة المواطن خط أحمر، وأن كل الجهد المبذول من طواقم التفتيش على جميع المصانع الغذائية أو الأسواق الشعبية، إنما هو للحفاظ على سلامة أبناء شعبنا، مشددة على أنها لن تتوالى في اتخاذ أي إجراءات صارمة بحق المخالفين.

وطمأنت الوزارة المواطنين في قطاع غزة، بأن منتجات مصانع الشيبس جيدة وسليمة ولا داعي للقلق، داعية إلى عدم الالتفات إلى الشائعات، ومحاولة النيل من منتجاتنا الوطنية والمحلية.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل فتيين من مدينة الخليل

قوات الاحتلال تعتقل فتيين من مدينة الخليل

إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة بالقطاع

إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة بالقطاع

بالصور: الشرطة بغزة تُؤمّن خط سير توزيع امتحانات الثانوية العامة

بالصور: الشرطة بغزة تُؤمّن خط سير توزيع امتحانات الثانوية العامة

استشهاد فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال عند باب الأسباط

استشهاد فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال عند باب الأسباط

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال جنوب طولكرم

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال جنوب طولكرم

78.400 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالضفة وغزة

78.400 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالضفة وغزة

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الطقس: ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

التعليقات

الدنيا حكايات

التنسيق الأمني الفلسطيني

التنسيق الأمني الفلسطيني

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فتيين من مدينة الخليل

قوات الاحتلال تعتقل فتيين من مدينة الخليل

إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة بالقطاع

إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة بالقطاع

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال جنوب طولكرم

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال جنوب طولكرم

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الطقس: ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

مركز حقوقي يُوضح نتائج تحقيق أولي بقضية انتحار موقوف بمركز &#34;الوسطى&#34;

مركز حقوقي يُوضح نتائج تحقيق أولي بقضية انتحار موقوف بمركز "الوسطى"

نتنياهو: نعتزم ضم 30% من مساحة الضفة الغربية

نتنياهو: نعتزم ضم 30% من مساحة الضفة الغربية

نوفل يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا الأوضاع بفلسطين

نوفل يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا الأوضاع بفلسطين

منوعات

تفاصيل جنازة الفنان حسن حسني في ظل اجراءات &#34;كورونا&#34;

تفاصيل جنازة الفنان حسن حسني في ظل اجراءات "كورونا"

&#34;تلاعبت بالأرقام&#34;.. &#34;فوربس&#34; تحذف كايلي جينر من قائمة المليارديرات

"تلاعبت بالأرقام".. "فوربس" تحذف كايلي جينر من قائمة المليارديرات

نقيب المهن التمثيلية يحسم الجدل حول وفاة رجاء الجداوي

نقيب المهن التمثيلية يحسم الجدل حول وفاة رجاء الجداوي

صورة نادرة لوفاء كيلاني في شبابها.. تٌشبه فنانة شهيرة

صورة نادرة لوفاء كيلاني في شبابها.. تٌشبه فنانة شهيرة

منها اصطياد الضفادع وملكة جمال الحمام.. تعرف على أغرب هوايات المشاهير

منها اصطياد الضفادع وملكة جمال الحمام.. تعرف على أغرب هوايات المشاهير

جهاز أمن الكويت يحيل فنانة إلى الطب النفسي والسبب؟

جهاز أمن الكويت يحيل فنانة إلى الطب النفسي والسبب؟

المرض ووفاة والدتها.. ثلاث صعوبات فى حياة يسرا

المرض ووفاة والدتها.. ثلاث صعوبات فى حياة يسرا

بعد إصابة ابنها بـ (كورونا).. مها محمد تعرضت للتحرش ومحاولة خطف

بعد إصابة ابنها بـ (كورونا).. مها محمد تعرضت للتحرش ومحاولة خطف

فنان يثير ضجة باعترافه.. حقنة بـ6 آلاف دولار كل شهرين لتفتيح لونه

فنان يثير ضجة باعترافه.. حقنة بـ6 آلاف دولار كل شهرين لتفتيح لونه

بعد 27 عاماً بطلة مسلسل &#34;مانويلا&#34; ما زالت رائعة الجمال.. شاهدوا كيف أصبحت

بعد 27 عاماً بطلة مسلسل "مانويلا" ما زالت رائعة الجمال.. شاهدوا كيف أصبحت

عربي

مصر تواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر تواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

بدءاً من السبت.. الإمارات تقرر خفض حظر التجول الليلي لمدة ساعتين

بدءاً من السبت.. الإمارات تقرر خفض حظر التجول الليلي لمدة ساعتين

ثماني وفيات و137 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الجزائر

ثماني وفيات و137 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الجزائر

العراق يسجل الرقم الأعلى في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

العراق يسجل الرقم الأعلى في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)