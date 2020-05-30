إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال جنوب طولكرم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب طولكرم.



وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز جبارة العسكري، أطلقت النار على شاب (31 عاماً)، ما أدى إلى إصابته في قدمه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشارت إلى أن طواقمها، نقلت الشاب المصاب إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.