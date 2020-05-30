العملات: استقرار على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم السبت، الموافق 30 آيار/ مايو2020 على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.50 شيكل.



الدينار الأردني: 4:94 شيكل.



اليورو الأوروبي: 3.89 شيكل.



الجنيه المصري: 0.22 شيكل.