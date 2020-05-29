بعد احتجاجات عنيفة.. اتهام ضابط شرطة في منيابوليس بقتل رجل أسود أثناء اعتقاله

يأتي ذلك بعد ثلاث ليال من الاحتجاجات العنيفة على الواقعة هزت المدينة الواقعة في الغرب الأوسط.



وقال مايك فريمان، ممثل الادعاء في مقاطعة "هينبين" في إفادة صحفية: إن ديريك تشوفين، الضابط الذي شوهد في مقطع فيديو التقطه أحد المارة بهاتفه المحمول وهو يجثم ضاغطا بركبته على رقبة جورج فلويد يوم الاثنين، قبل وفاة فلويد (46 عاما)، اتهم بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد.



وأضاف فريمان: "إنه محتجز ووجه إليه الاتهام بالقتل. لدينا أدلة، لدينا مقطع الفيديو الذي صوره المواطن، ذلك المقطع المروع والرهيب الذي شاهدناه جميعًا مرارا وتكرارا، ولدينا كاميرا الضابط التي كانت مثبتة على سترته، ولدينا إفادات من بعض الشهود"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وكان حاكم ولاية "مينيسوتا" قد استدعى الحرس الوطني يوم الخميس للمساعدة في استعادة الأمن بعد اتساع نطاق الاضطرابات لليلة الثالثة على التوالي في منيابوليس بسبب وفاة فلويد.



وأمر الحاكم تيم والز قوات الحرس الوطني بمساعدة الشرطة في التصدي لأعمال النهب والتخريب وإضرام الحرائق بالمدينة بينما يسعى مسؤولون محليون واتحاديون لتخفيف التوترات العنصرية التي أثارها الحادث.



واحتشد المحتجون خارج أحد مراكز الشرطة بالمدينة ثم تراجعوا تحت وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الذي أطلقته الشرطة من على سطح المبنى.





وعاد المحتجون وتجمعوا مجددا وهاجموا المبنى وأضرموا النار به فيما بدا أن رجال الشرطة ينسحبون منه. وفي وقت لاحق شوهد محتجون وقد اعتلوا سطح المبنى.



وقال رجال الإطفاء إن المحتجين أضرموا النار في 16 مبنى مساء الأربعاء.



رام الله - دنيا الوطنقال ممثل للادعاء العام بولاية (مينيسوتا) الأمريكية: إنه تم القبض على ضابط الشرطة الأبيض الذي شوهد وهو يضغط بركبته على عنق رجل أسود أعزل قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في مدينة منيابوليس، ووجه إليه الاتهام بالقتل.