نتنياهو: نعتزم ضم 30% من مساحة الضفة الغربية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته تعتزم ضم 30% من مساحة الضفة الغربية.



وأضاف في مقابلة مع صحيفة (ماكور ريشون) المحلية نشرتها اليوم الجمعة، إن "إسرائيل ستفرض سيادتها على 30% من مساحة الضفة أو ما يعادل 50% من المنطقة المصنفة (ج)".



وتخضع المنطقة "ج" والتي تمثل 60% من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية 1995.



وأشار نتنياهو، أنه سيطرح للتصويت في الحكومة و"كنيست"، مسألة الضم تنفيذا لاتفاقه الائتلافي مع وزير الجيش رئيس الوزراء المناوب بيني غانتس، كما نقلت صحيفة (الأيام) المحلية.



وردا على سؤال إن كان سيطرح للتصويت مسألة قيام دولة فلسطينية على 70% من مساحة الضفة بعد ضم 30% منها، قال نتنياهو: "هذا أمر منفصل ولا أتوقع قرار من الحكومة بهذا الشأن".



وأضاف: "لن يكون هناك قرار من الحكومة بشأن تفاصيل الخطة (صفقة القرن) أو تبني الخطة، وكما قلت في واشنطن فأنا مستعد للتفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب".



وحول ما إذا تم استكمال وضع الخرائط، قال نتنياهو: "ليس بعد، ما زلنا نعمل عليها".