نوفل يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا الأوضاع بفلسطين

عبد الحفيظ نوفل

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رام الله - دنيا الوطن

بحث سفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الأوضاع في فلسطين.



وتبادل الطرفان خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو، اليوم الجمعة، وجهات النظر بشكل عميق وموسع حول قضايا عملية التسوية الفلسطينية الاسرائيلية، مع التركيز على ضرورة أن تكون مستندة على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الخاصة بعملية التسوية في الشرق الأوسط، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة، ومن ضمنها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومبادرة السلام العربية.



كما تم التطرق للمسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية وضرورة تطوير علاقات الصداقة والتعاون التاريخية، بما في ذلك في مجال خطر انتشار فيروس (كورونا).