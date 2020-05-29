الرئيس عباس يعزي الملك الأردني وآل أبو جابر بوفاة وزير الخارجية الأسبق
رام الله - دنيا الوطن
بعث الرئيس محمود عباس، رسالة تعزية للملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بوفاة وزير الخارجية الأردني الأسبق كامل أبو جابر.
وقال في رسالة التعزية: "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصياً، أتقدم لجلالتكم ومن خلالكم للشعب الأردني الشقيق ولآل أبو جابر، بأحر التعازي القلبية بوفاة الدكتور كامل أبو جابر وزير الخارجية الأسبق".
وأضاف الرئيس: "نستذكر مناقب المرحوم الدكتور أبو جابر وتفانيه في خدمة وطنه وشعبه، ودفاعه عن قضايا أمته العربية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
بعث الرئيس محمود عباس، رسالة تعزية للملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بوفاة وزير الخارجية الأردني الأسبق كامل أبو جابر.
وقال في رسالة التعزية: "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصياً، أتقدم لجلالتكم ومن خلالكم للشعب الأردني الشقيق ولآل أبو جابر، بأحر التعازي القلبية بوفاة الدكتور كامل أبو جابر وزير الخارجية الأسبق".
وأضاف الرئيس: "نستذكر مناقب المرحوم الدكتور أبو جابر وتفانيه في خدمة وطنه وشعبه، ودفاعه عن قضايا أمته العربية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
التعليقات