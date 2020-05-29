الرئيس عباس يعزي الملك الأردني وآل أبو جابر بوفاة وزير الخارجية الأسبق

كامل أبو جابر

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رام الله - دنيا الوطن

بعث الرئيس محمود عباس، رسالة تعزية للملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بوفاة وزير الخارجية الأردني الأسبق كامل أبو جابر.



وقال في رسالة التعزية: "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصياً، أتقدم لجلالتكم ومن خلالكم للشعب الأردني الشقيق ولآل أبو جابر، بأحر التعازي القلبية بوفاة الدكتور كامل أبو جابر وزير الخارجية الأسبق".



وأضاف الرئيس: "نستذكر مناقب المرحوم الدكتور أبو جابر وتفانيه في خدمة وطنه وشعبه، ودفاعه عن قضايا أمته العربية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).