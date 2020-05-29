"الصحة" تكشف حقيقة وجود إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، حقيقة وجود إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الخليل.
وقالت في منشور عبر (فيسبوك): "الساعة 9:30 مساءً- الجمعة لا إصابات بفيروس (كورونا) في الخليل، وما يُنشر مجرّد إشاعات".
وأضافت: أنه لا يوجد أي مصدر رسمي للإعلان سوى وزارة الصحة.
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، حقيقة وجود إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الخليل.
وقالت في منشور عبر (فيسبوك): "الساعة 9:30 مساءً- الجمعة لا إصابات بفيروس (كورونا) في الخليل، وما يُنشر مجرّد إشاعات".
وأضافت: أنه لا يوجد أي مصدر رسمي للإعلان سوى وزارة الصحة.
وأفادت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بتسجيل 37 حالة تعاف من فيروس (كورونا) في مدينة القدس المحتلة، ليصل العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 523 حالة، ما نسبته 83.7% من مجمل الإصابات المسجلة.
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