"الصحة" تكشف حقيقة وجود إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الخليل

وأفادت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بتسجيل 37 حالة تعاف من فيروس (كورونا) في مدينة القدس المحتلة، ليصل العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 523 حالة، ما نسبته 83.7% من مجمل الإصابات المسجلة.



رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، حقيقة وجود إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الخليل.وقالت في منشور عبر (فيسبوك): "الساعة 9:30 مساءً- الجمعة لا إصابات بفيروس (كورونا) في الخليل، وما يُنشر مجرّد إشاعات".وأضافت: أنه لا يوجد أي مصدر رسمي للإعلان سوى وزارة الصحة.