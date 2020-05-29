للمرة الأولى.. (تويتر) يخفي تغريدة للرئيس الأمريكي وتصاعد الأزمة بينهما





جاء ذلك في أعقاب رسالة من ترامب، قال فيها إنه سيتم إطلاق النار على مرتكبي أعمال النهب أثناء الاحتجاجات في "منيابوليس".



ويمثل قرار (تويتر) تصعيدا في النزاع بين ترامب وشركات التكنولوجيا، ويتزامن مع اضطرابات مشحونة بدوافع عنصرية في مدن بأنحاء الولايات المتحدة بسبب وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود ظهر في لقطات فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه التي احتبست بفعل ضغط ضابط شرطة أبيض بالركبة على رقبته.





ورد ترامب باتهام الشركة باستهدافه هو والجمهوريين وغيرهم من المحافظين وتسليط سيف الرقابة عليهم، وهدد بفرض لوائح تنظيمية جديدة على شركات الإنترنت، ودعا الكونجرس إلى إلغاء قانون يحمي المنصات الإلكترونية من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمحتوى.



وكتب ترامب في تغريدته: "هؤلاء الرعاع يشوهون ذكرى جورج فلويد ولن أسمح بحدوث ذلك. تحدثت للتو مع الحاكم تيم والز وأخبرته بأن الجيش معه قلبا وقالبا. سنسيطر على أي صعوبة لكن عندما يبدأ السلب والنهب يبدأ إطلاق الرصاص. شكرا لكم".



ولم يعد من الممكن الآن قراءة رسالة ترامب دون الضغط على تنبيه يقول "هذه التغريدة تنتهك قواعد (تويتر) فيما يتعلق بتمجيد العنف. لكن تويتر قرر أن بقاء هذه التغريدة متاحة قد يكون في الصالح العام".



كتب ترامب تغريدته بعد أيام من الاضطرابات في منيابوليس، التي عاشت ليلة ثالثة في ظل أعمال الحرق والنهب والتخريب التي ارتكبها المتظاهرون ردا على وفاة فلويد.



وندد ترامب بمقتل فلويد ووعد بتحقيق العدالة. وعٌزل أربعة ضباط شرطة متورطين في مقتل فلويد ويجري مكتب التحقيقات الاتحادية تحقيقاته.



رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة أنباء (رويترز) إن موقع (تويتر) أخفى للمرة الأولى يوم الجمعة، تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتهمه بانتهاك قواعد الموقع "بتمجيد العنف".