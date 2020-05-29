شؤون فلسطينية

"الميزان" يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة موقوف بغزة

"الميزان" يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة موقوف بغزة
رام الله - دنيا الوطن
طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان النيابة العامة في غزة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة الموقوف معاذ أحمد شكري أبو عمرة (18 عاماً)، في مركز إصلاح وتأهيل دير البلح في المحافظة الوسطى، والذي توفي اليوم الجمعة 29/05/2020، نتيجة شنق نفسه بحسب تصريح وزارة الداخلية في مدينة غزة.

وقال بيان للمركز وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بحسب مسؤول القسم القانوني لدى مركز الإصلاح، فإن أبو عمرة، من سكان دير البلح، توفي عند حوالي الساعة 07:00 من صباح اليوم الجمعة 29/05/2020، بعدما عثر عليه معلقاً من عنقه بقطعة قماش في نافذة حمام غرفة النزلاء حيث كان موقوفاً.

وجرى نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى وهناك أعلن أنه متوفي، ليحول إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة لتشريح جثته والوقوف على سبب الوفاة. 

من ناحيته أفاد قسم الطب الشرعي لباحث المركز أنه وبالكشف الظاهري للجثة، فإنه لا توجد آثار لكدمات أو سحجات على الجسم، ولكن هناك آثار لحبل حول العنق أدى إلى شنقه وهي التي تسببت في الوفاة، وفي انتظار التقرير النهائي.

وإذ يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، النيابة العامة بفتح تحقيق جدي وعاجل في الحادث، بالنظر إلى كون المتوفى سجيناً، والتأكد من ظروف وملابسات الوفاة، والتحقق من ظروف الاحتجاز، فإنه يؤكد في الوقت ذاته متابعته جمع كافة المعلومات حول الحادث ونتائج تحقيق الجهات الرسمية، وسيشارك المركز أية معلومات جديدة قد يتحصل عليها.

أخبار ذات صلة

نتنياهو: نعتزم ضم 30% من مساحة الضفة الغربية

نتنياهو: نعتزم ضم 30% من مساحة الضفة الغربية

نوفل يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا الأوضاع بفلسطين

نوفل يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا الأوضاع بفلسطين

الرئيس عباس يعزي الملك الأردني وآل أبو جابر بوفاة وزير الخارجية الأسبق

الرئيس عباس يعزي الملك الأردني وآل أبو جابر بوفاة وزير الخارجية الأسبق

&#34;الصحة&#34; تكشف حقيقة وجود إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الخليل

"الصحة" تكشف حقيقة وجود إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الخليل

مركز حقوقي يكشف حيثيات مقتل فتاة تعرضت للضرب وسط قطاع غزة

مركز حقوقي يكشف حيثيات مقتل فتاة تعرضت للضرب وسط قطاع غزة

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: سياسات الضم والتهويد والإجرام والقتل بدم بارد تستوجب لقاءً وطنياً شاملاً

"المقاومة الشعبية": سياسات الضم والتهويد والإجرام والقتل بدم بارد تستوجب لقاءً وطنياً شاملاً

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان وتستولي على مركبتهم شمال نابلس

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان وتستولي على مركبتهم شمال نابلس

محافظ قلقيلية يقرر إغلاق قاعة امتحان الثانوية العامة ببلدة &#34;عزون عتمة&#34;

محافظ قلقيلية يقرر إغلاق قاعة امتحان الثانوية العامة ببلدة "عزون عتمة"

التعليقات

الدنيا حكايات

التنسيق الأمني الفلسطيني

التنسيق الأمني الفلسطيني

شؤون فلسطينية

نوفل يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا الأوضاع بفلسطين

نوفل يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا الأوضاع بفلسطين

الرئيس عباس يعزي الملك الأردني وآل أبو جابر بوفاة وزير الخارجية الأسبق

الرئيس عباس يعزي الملك الأردني وآل أبو جابر بوفاة وزير الخارجية الأسبق

&#34;الميزان&#34; يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة موقوف بغزة

"الميزان" يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة موقوف بغزة

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: سياسات الضم والتهويد والإجرام والقتل بدم بارد تستوجب لقاءً وطنياً شاملاً

"المقاومة الشعبية": سياسات الضم والتهويد والإجرام والقتل بدم بارد تستوجب لقاءً وطنياً شاملاً

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان وتستولي على مركبتهم شمال نابلس

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان وتستولي على مركبتهم شمال نابلس

حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة

حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة

قوات الاحتلال تعتقل شاباً جنوب غرب جنين

قوات الاحتلال تعتقل شاباً جنوب غرب جنين

المطران حنا: لا مناص من الوحدة من أجل مواجهة سياسات الضم والاستيطان

المطران حنا: لا مناص من الوحدة من أجل مواجهة سياسات الضم والاستيطان

منوعات

المرض ووفاة والدتها.. ثلاث صعوبات فى حياة يسرا

المرض ووفاة والدتها.. ثلاث صعوبات فى حياة يسرا

بعد إصابة ابنها بـ (كورونا).. مها محمد تعرضت للتحرش ومحاولة خطف

بعد إصابة ابنها بـ (كورونا).. مها محمد تعرضت للتحرش ومحاولة خطف

فنان يثير ضجة باعترافه.. حقنة بـ6 آلاف دولار كل شهرين لتفتيح لونه

فنان يثير ضجة باعترافه.. حقنة بـ6 آلاف دولار كل شهرين لتفتيح لونه

بعد 27 عاماً بطلة مسلسل &#34;مانويلا&#34; ما زالت رائعة الجمال.. شاهدوا كيف أصبحت

بعد 27 عاماً بطلة مسلسل "مانويلا" ما زالت رائعة الجمال.. شاهدوا كيف أصبحت

هذا هو السبب وراء تصالح جولي وبراد بيت

هذا هو السبب وراء تصالح جولي وبراد بيت

عبير صبري تنفعل بشدة على متابع بسبب (خيانة عهد)

عبير صبري تنفعل بشدة على متابع بسبب (خيانة عهد)

بعد دعوى إثبات الزواج ضد هيفا وهبي.. محمد وزيري يتحدث عن الخيانة

بعد دعوى إثبات الزواج ضد هيفا وهبي.. محمد وزيري يتحدث عن الخيانة

شقيقة كارمن سليمان نسخة عنها بالشكل والصوت

شقيقة كارمن سليمان نسخة عنها بالشكل والصوت

الإبراشي يكشف أسرار حالة رجاء الجداوي النفسية والصحية

الإبراشي يكشف أسرار حالة رجاء الجداوي النفسية والصحية

أصالة تكشف عما أصابها بالجنون وجعلها ترقص وتبكي

أصالة تكشف عما أصابها بالجنون وجعلها ترقص وتبكي

عربي

بدءاً من السبت.. الإمارات تقرر خفض حظر التجول الليلي لمدة ساعتين

بدءاً من السبت.. الإمارات تقرر خفض حظر التجول الليلي لمدة ساعتين

ثماني وفيات و137 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الجزائر

ثماني وفيات و137 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الجزائر

العراق يسجل الرقم الأعلى في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

العراق يسجل الرقم الأعلى في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مؤتمر افتراضي بالسعودية الثلاثاء لتوفير نفقات أكبر عملية إغاثة بالعالم لصالح اليمن

مؤتمر افتراضي بالسعودية الثلاثاء لتوفير نفقات أكبر عملية إغاثة بالعالم لصالح اليمن