"الميزان" يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة موقوف بغزة





وجرى نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى وهناك أعلن أنه متوفي، ليحول إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة لتشريح جثته والوقوف على سبب الوفاة.





من ناحيته أفاد قسم الطب الشرعي لباحث المركز أنه وبالكشف الظاهري للجثة، فإنه لا توجد آثار لكدمات أو سحجات على الجسم، ولكن هناك آثار لحبل حول العنق أدى إلى شنقه وهي التي تسببت في الوفاة، وفي انتظار التقرير النهائي.



وإذ يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، النيابة العامة بفتح تحقيق جدي وعاجل في الحادث، بالنظر إلى كون المتوفى سجيناً، والتأكد من ظروف وملابسات الوفاة، والتحقق من ظروف الاحتجاز، فإنه يؤكد في الوقت ذاته متابعته جمع كافة المعلومات حول الحادث ونتائج تحقيق الجهات الرسمية، وسيشارك المركز أية معلومات جديدة قد يتحصل عليها.



رام الله - دنيا الوطنطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان النيابة العامة في غزة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة الموقوف معاذ أحمد شكري أبو عمرة (18 عاماً)، في مركز إصلاح وتأهيل دير البلح في المحافظة الوسطى، والذي توفي اليوم الجمعة 29/05/2020، نتيجة شنق نفسه بحسب تصريح وزارة الداخلية في مدينة غزة.وقال بيان للمركز وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بحسب مسؤول القسم القانوني لدى مركز الإصلاح، فإن أبو عمرة، من سكان دير البلح، توفي عند حوالي الساعة 07:00 من صباح اليوم الجمعة 29/05/2020، بعدما عثر عليه معلقاً من عنقه بقطعة قماش في نافذة حمام غرفة النزلاء حيث كان موقوفاً.