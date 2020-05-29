قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان وتستولي على مركبتهم شمال نابلس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أربعة شبان، واستولت على مركبتهم، قرب بلدة سبسطية شمال محافظة نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على مدخل البلدة، واحتجزت مركبة، واعتقلت أربعة شبان كانوا بداخلها، لم تعرف هويتهم بعد.



وأكد أن قوات الاحتلال استولت على المركبة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).