مصر تواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





وارتفع عدد حالات المصابين بالفيروس، 6237 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 879 حالة، منذ تفشيه في البلاد.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عبر حسابها على (فيسبوك)، عن خروج 152 من المصابين بالفيروس، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في مصر إلى 5511 حالة حتى اليوم.



رام الله - دنيا الوطنسجلت مصر اليوم الجمعة، ارتفاعاً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة الماضية.