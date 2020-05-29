محافظ قلقيلية يقرر إغلاق قاعة امتحان الثانوية العامة ببلدة "عزون عتمة"

قرر محافظ قلقيلية، رافع رواجبة اليوم الجمعة، إغلاق قاعة امتحان الثانوية العامة في بلدة "عزون عتمة" بالمحافظة، بسبب تفشي فيروس (كورونا).



وقالت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك): "بتعليمات وبتوجيهات من رئاسة الوزراء؛ فقد تقرر إغلاق قاعة امتحان الثانوية العامة في بلدة (عزون عتمة)، وسيتم عقد الامتحان لطلبة البلدة في نهاية شهر حزيران/يونيو أو خلال دورة آب/أغسطس.



وأضافت: "سيتم افتتاح قاعة امتحان الثانوية العامة في بلدة "سنيريا" مع إتاحة الفرصة لطلبة بلدة (بيت أمين) للتقدم للامتحان في بلدة (سنيريا)؛ وضمن الإجراءات الصحية والوقائية المتبعة".



وتابعت: بخصوص طلبة بلدة "عزون عتمه" المتقدمين للامتحان في قاعات مدينة قلقيلية، فإنهم لا يلتحقون بقاعاتهم، أما بخصوص العاملين في امتحان الثانوية العامة من بلدة "عزون عتمة"؛ فإنهم لا يلتحقون بعملهم.





ومن المقرر أن يبدأ طلبة الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، غداً السبت.





رام الله - دنيا الوطن