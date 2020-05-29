بدءاً من السبت.. الإمارات تقرر خفض حظر التجول الليلي لمدة ساعتين

قررت الإمارات اليوم الجمعة، خفض حظر التجول الليلي، لمدة ساعتين ابتداءً من يوم السبت.



ويهدف الحظر إلى منع انتشار فيروس (كورونا) المستجد بواقع ساعتين، وفق ما قالت وكالة أنباء الإمارات.



وسيبدأ حظر التجول الذي يسمى "برنامج التعقيم الوطني" في العاشرة مساء ويستمر إلى السادسة صباحا ابتداء من يوم السبت، بينما كان يبدأ في الثامنة مساء ويستمر إلى السادسة صباحا.



وسجلت الإمارات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، 33170 حالة إصابة، و260 حالة وفاة بالمرض.





رام الله - دنيا الوطن